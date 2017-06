Voorman Islamitische Staat gedood

Bij luchtaanvallen op Syrië is eind mei een voorman van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), Turki al-Binali, gedood. Dit heeft Washington dinsdag namens de internationale coalitie die tegen IS strijdt, laten weten.

De 32-jarige al-Binali, geboren uit een vooraanstaande en rijke familie in Bahrein, was een belangrijk prediker in videoboodschappen van de soennitische extremisten van IS. Hij noemde zich ook de grootmoefti, een titel die in soennitische landen bij de hoogste autoriteit op het gebied van islamitisch recht hoort. Hij is volgens Washington 31 mei bij een luchtaanval op Syrië omgekomen.