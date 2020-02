Voormalige tweede man FBI niet vervolgd

De voormalige tweede man van de FBI, Andrew McCabe, wordt niet vervolgd voor het liegen tegen onderzoekers. Zijn advocaten kregen te horen dat de zaak is gesloten, berichten Amerikaanse media.

Het besluit McCabe niet te vervolgen valt vermoedelijk slecht bij de Amerikaanse president Donald Trump. Die trok op Twitter vaak fel van leer tegen topmensen bij de FBI, die lieten uitzoeken of zijn campagneteam banden had met de Russen. Trump noemde McCabe onder meer een „enorme smeerlap” (‘major sleazebag’).

Toenmalig minister van Justitie Jeff Sessions ontsloeg McCabe in 2018, vlak voordat de onderdirecteur van de FBI met pensioen zou gaan. De interne waakhond van het ministerie van Justitie had hem verweten onderzoekers te hebben misleid over het lekken van informatie naar de media.

McCabe zou medewerkers toestemming hebben gegeven gevoelige informatie te delen met de Wall Street Journal. Hij zou daar later over hebben gelogen. McCabe wierp tegen dat hij als onderdirecteur van de FBI bevoegd was om informatie vrij te geven. Hij zou onderzoekers niet opzettelijk hebben misleid.