Voormalige stafchef Witte Huis haalt uit naar Trump

De voormalige stafchef van het Witte Huis John Kelly heeft in een interview uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Hij uitte in een toespraak kritiek op Trumps buitenlandbeleid en op zijn handelen in Oekraïne, wat leidde tot het afzettingsproces tegen Trump.

Kelly steunt ook de ontslagen Alexander Vindman, die getuigde in het afzettingsproces. Vindman werkte voor de Nationale Veiligheidsraad. Hij zei dat hij had gehoord dat Trump de Oekraïense president telefonisch verzocht een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter in ruil voor het hervatten van de militaire steun. Hij werd ontslagen, omdat hij besloot te getuigen.

„Hij deed precies wat wij medewerkers leren om te doen”, aldus Kelly over Vindman. „We leren medewerkers om illegale bevelen niet op te volgen. Als een leidinggevende zo’n bevel geeft, moet hij daarop worden aangesproken.”