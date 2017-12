Voormalige SS’er Gröning (96) toch de cel in

De zogenoemde boekhouder van Auschwitz ontkomt niet aan zijn celstraf. Het grondwettelijk hof in Karlsruhe veegde het beroep van de 96-jarige Oskar Gröning vrijdag van tafel. Hij had betoogd vanwege gezondheidsreden geen gevangenisstraf te kunnen uitzitten.

Een rechtbank veroordeelde de oud-SS’er in 2015 tot vier jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 mensen. Gröning ging in hoger beroep, maar ving bot. De rechter oordeelde dat hij gezond genoeg was om achter de tralies te verdwijnen. Ook het grondwettelijk hof zag geen reden om terug te komen op de eerdere uitspraak.

Gröning had tijdens zijn rechtszaak toegegeven geld van gedeporteerde Joden te hebben ingenomen en toezicht te hebben gehouden bij de aankomst van transporten bij vernietigingskamp Auschwitz. Volgens de rechtbank werkte hij daardoor mee aan de moordmachinerie van de nazi’s, ook al had hij zelf geen bloed aan zijn handen.