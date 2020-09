Voormalige rechterhand Karadžić overleden aan het coronavirus

Momčilo Krajišnik, tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995) rechterhand van de Bosnisch-Servische president Radovan Karadžić, is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij stierf volgens lokale media in een ziekenhuis in het Bosnische Banja Luka nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Krajišnik was vroeger de voorzitter van het parlement van Republika Srpska, de Servische entiteit binnen Bosnië. Hij maakte deel uit van de leiding van de SDS, de partij van de inmiddels tot levenslang veroordeelde Karadžić. Franse militairen van een internationale vredesmacht arresteerden Krajišnik in 2000.

Een internationaal tribunaal in Den Haag veroordeelde Krajišnik aanvankelijk tot 27 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg in een hoger beroep een lagere straf: 20 jaar cel, die hij uiteindelijk niet helemaal hoefde uit te zitten.

De Servische nationalist kwam wegens goed gedrag in 2013 vervroegd vrij. Hij kreeg bij thuiskomst een heldenontvangst. Zijn gezondheid verslechterde vorige maand en hij belandde in het ziekenhuis, waar hij uiteindelijk overleed.