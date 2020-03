Javier Pérez de Cuéllar, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties is op 100 jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn zoon bekend. De Peruaan was vijfde baas in de historie van de volkerenorganisatie, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht.

Pérez de Cuéllar stond van 1982 tot 1991 aan het hoofd. Hij was de opvolger van de vanwege zijn oorlogsverleden omstreden Oostenrijker Kurt Waldheim. De Egyptenaar Boutros Boutros Ghali was de opvolger van Pérez de Cuéllar.