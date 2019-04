De voormalige Vietnamese president Le Duc Anh is op 99-jarige leeftijd overleden. Generaal Anh leidde in de jaren zeventig de invasie van Cambodja die leidde tot de val van de uiterst gewelddadige Rode Khmer.

Anh overleed maandag, meldde de Vietnamese regering.

De communistische hardliner Anh was van 1992 tot 1997 president van Vietnam. Hij was in 1995 het eerste staatshoofd van Vietnam dat na de Vietnam-oorlog naar de VS reisde. Dat was voor een bijeenkomst van de VN in New York.