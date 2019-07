Voormalig president Peru opgepakt in VS

De voormalig president van Peru Alejandro Toledo Manrique is op verzoek van het Zuid-Amerikaanse land opgepakt in de Verenigde Staten. Daarmee kan het proces voor eventuele uitlevering beginnen. Dat heeft het Peruaans Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt.

De autoriteiten in Lima hadden om aanhouding gevraagd omdat ze Toledo, die in de periode 2001-2006 aan de macht was, verdenken van corruptie en witwassen van geld. Hij zou betrokken zijn bij het omvangrijk omkoopschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

Toledo ontkent de beschuldigingen. Hij staat sinds februari 2017 als voortvluchtig te boek nadat de onderzoeksrechter een voorlopige hechtenis van achttien maanden had gelast.