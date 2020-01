Voormalig hoofd Interpol krijgt 13 jaar cel in China

Een Chinese rechtbank heeft het voormalige hoofd van Interpol veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim dertien jaar. Meng Hongwei bekende vorig jaar schuld aan het aannemen van steekpenningen. Hij moet nu ook een boete betalen van 2 miljoen yuan (ruim 261.000 euro).

Meng stond aan het hoofd van de internationale politieorganisatie toen hij in 2018 spoorloos verdween. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan zijn thuisland. Later bleek dat hij daar was opgepakt. Meng bekleedde eerder allerlei topfuncties in China.

De rechtbank in Tianjin zegt in een verklaring dat Meng „alle strafbare daden heeft opgebiecht” en niet in hoger beroep gaat. China heeft onder president Xi Jinping op grote schaal de jacht geopend op corrupte functionarissen. Critici zeggen dat de autoriteiten dat aangrijpen om politieke tegenstanders van Xi uit te schakelen.

De echtgenote van Meng kreeg vorig jaar politiek asiel in Frankrijk, waar Interpol is gevestigd. Ze vreesde naar eigen zeggen voor haar veiligheid en die van haar kinderen.