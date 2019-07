Voormalig grootste opvang van Italië dicht

Het ooit grootste opvangcentrum voor migranten in Italië is gesloten. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, zag dinsdag persoonlijk toe hoe de laatste bewoners werden weggehaald in het centrum in Mineo op Sicilië en naar een andere opvang in Calabrië werden gebracht.

„Belofte gehouden”, zei Salvini over de sluiting. De politicus van de rechts-populistische partij Lega was een criticus van het opvangcentrum, net zoals hij de oorlog heeft verklaard aan de schepen die migranten op de Middellandse Zee oppikken.

Op het hoogtepunt in 2014 verbleven er meer dan 4100 mensen in Mineo. Toen de coalitieregering van Lega en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) aan de macht kwamen verbleven er nog 2500 migranten in het centrum.