Voormalig CIA-agent opgepakt in New York

Een voormalig agent van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is gearresteerd op vliegveld JFK in New York. Hij wordt beschuldigd van het illegaal in bezit hebben van zeer geheime informatie, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De verdachte is een 53-jarige Amerikaan die in Hongkong woont. Hij werkte van 1994 tot 2007 voor de CIA en had toegang tot uiterst geheime informatie.

FBI-agenten doorzochten zijn hotelkamer in 2012 tijdens bezoeken aan Virginia en Hawaï. Ze troffen toen boekjes aan met handgeschreven informatie met namen en nummers van gerekruteerde spionnen en CIA-medewerkers, aldus het ministerie. Daarin stond informatie „waarvan de openbaring ernstige schade kan toebrengen aan de nationale veiligheid van de VS”.