De vroegere speaker van het Britse Lagerhuis Michael Martin is op 72-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt, aldus Britse media.

Lord Martin of Springburn was tussen 2000 en 2009 voorzitter van het Lagerhuis en parlementslid voor Labour namens het Schotse Glasgow, zijn geboortestad. Hij trad af vanwege een schandaal rond declaraties. Hij was de eerste speaker in 300 jaar die ontslag nam.