Voormalig bondskanselier Kohl (87) overleden

De voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl is vrijdag in zijn huis in Ludwigshafen overleden. Dat lieten de Duitse regering en de CDU, waarvan hij al op zestienjarige leeftijd lid werd, vrijdag weten. „We treuren. RIP, Helmut Kohl”, twitterde zijn partij. Kohl werd 87 jaar oud.

De christendemocraat Kohl was bondskanselier van 1982 tot 1998; tot 1990 alleen van West-Duitsland en na de val van de DDR van het herenigde Duitsland. Dat leverde hem de bijnaam ‘Kanzler der Einheit’ op. De Amerikaanse presidenten George H.W. Bush en Bill Clinton noemden Kohl de ‘grootste Europese leider van de tweede helft van de 20e eeuw’.

Voordat hij bondskanselier werd, was Kohl minister-president van de deelstaat Rijnland-Palts (1969-1976). In de periode 1973-1998 was hij voorzitter van de CDU. In 2000 trad Kohl terug als het erevoorzitter van de partij wegens zijn rol in een geruchtmakende affaire over illegale sponsoring van de CDU. Hij weigerde de namen van de geldschieters bekend te maken omdat hij hun zijn erewoord had gegeven.

De laatste jaren van zijn leven kwakkelde Kohl met zijn gezondheid. Hij onderging enkele zware operaties en zat in een rolstoel.