Voorlopig toch minder inleverbussen voor Texaanse kiezers

Inwoners van Texas kunnen hun stembiljetten toch maar in één speciale inleverbus per county deponeren. Het Hooggerechtshof in de staat met 29 miljoen inwoners heeft dat bepaald. De uitspraak geldt als een overwinning voor de Republikeinen van president Trump, die tal van rechtszaken voeren die erop lijken te zijn gericht het kiezers niet te makkelijk te maken.

De Republikeinse gouverneur Greg Abbott bepaalde op 1 oktober dat alle counties - ongeacht hun grootte of populatie - maar één enkele afleverlocatie mochten hebben. Een rechter in de hoofdstad Austin blokkeerde dat besluit, maar het Texaanse Hooggerechtshof heeft die blokkade zaterdag voorlopig ongedaan gemaakt. Het verbod op meerdere bussen blijft in ieder geval in stand tot het hof de uitspraak definitief heeft behandeld.

Bij de speciale brievenbussen kunnen mensen die het postkantoor niet vertrouwen of bang zijn besmet te raken met het coronavirus hun stembiljet voor de presidentsverkiezingen op 3 november inleveren. Volgens de gouverneur is de beperkende maatregel bedoeld om beter op fraude met stembiljetten te kunnen controleren. Kiezers in Texas zijn verplicht om een identiteitsbewijs met foto te tonen en een register te ondertekenen voordat ze persoonlijk stembiljetten inleveren op de afleverpunten, net zoals ze moeten doen bij het reguliere stemmen.

Harris County, dat een groot deel van de metropool Houston omvat, heeft veel reclame gemaakt voor een tiental beveiligde postbuslocaties voor stembiljetten voor 2,4 miljoen geregistreerde kiezers. De county met daarin hoofdstad Austin plande vier inleverpunten.