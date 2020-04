Voorlopig laatste Duitse repatriëringsvlucht geland

Het voorlopig laatste vliegtuig dat Duitsers repatrieert die vastzaten in het buitenland vanwege het nieuwe coronavirus is vrijdag in Frankfurt geland. In totaal zijn nu ongeveer 240.000 mensen door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken opgehaald. Het was de grootste repatriëringsactie uit de Duitse geschiedenis.

De laatste vlucht kwam uit Kaapstad en had ongeveer driehonderd mensen aan boord. Het terughalen van Duitsers begon op 17 maart. Veel landen sloten in die periode hun grenzen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Daardoor kwamen veel mensen vast te zitten in andere landen. Ook Nederland is bezig met het terughalen van mensen.

Duitsers die zich nog in het buitenland bevinden en terug willen, kunnen zich melden bij de Duitse ambassade in dat land.