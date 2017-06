„Voorlopig geen wapens VS naar Golfstaten”

De Republikeinse voorzitter van de senaatscommissie voor buitenlandse zaken in de VS wil de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië, Qatar en andere Golfstaten voorlopig tegenhouden. Senator Bob Corker zei maandag dat wapenleveranties niet verantwoord zijn nu de spanningen tussen Qatar en andere landen in de regio zijn opgelopen.

Corker zei dat de crisis eerst moet worden opgelost. „Het zou een productieve stap zijn als die landen met elkaar rond de tafel gaan zitten”, aldus de senator.

Omliggende landen hebben onlangs de economische en diplomatieke banden met Qatar verbroken. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein beschuldigen het oliestaatje er onder meer van banden te onderhouden met terroristische groeperingen.

De buurlanden willen onder meer dat de regering in Doha minder nauwe diplomatieke betrekkingen onderhoudt met aartsrivaal Iran en nieuwszender Al-Jazeera sluit. Qatar reageerde in eerste instantie negatief op de eisen, waardoor het conflict muurvast lijkt te zitten.

Het geruzie tussen de landen is de VS een doorn in het oog. Washington is een bondgenoot van Saudi-Arabië, maar heeft ook een grote basis in Qatar.