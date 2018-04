„Voorlopig geen sancties tegen Rusland”

De Amerikaanse regering heeft Rusland laten weten dat het voorlopig niet hoeft te vrezen voor nieuwe strafmaatregelen. „Ik kan bevestigen dat de VS de Russische ambassade hebben geïnformeerd dat er voorlopig geen nieuwe sancties komen”, zei een bron binnen het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau TASS.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley had zondag nog gezegd dat haar land nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland aan het voorbereiden was. De diplomate zei dat de sancties bedrijven zouden treffen die te maken hebben met de Syrische regering en het gebruik van chemische wapens.

Haar aankondiging schoot president Donald Trump naar verluidt in het verkeerde keelgat. Hij stelde helemaal geen besluit te hebben genomen over nieuwe strafmaatregelen, zei een ingewijde tegen The New York Times. De krant bericht dat het Witte Huis zaterdag al mensen had geïnformeerd dat wel degelijk nieuwe sancties in de maak waren vanwege de Russische steun aan Assad.