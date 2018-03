Voorgeleiding Puigdemont in de namiddag

De in Duitsland gearresteerde voormalige regionale regeringsleider van Catalonië, Carles Puigdemont, zal naar verwachting maandagmiddag voor een rechtbank verschijnen. Dit zei een woordvoerster van de procureur-generaal in Sleeswijk-Holstein.

Theoretisch kan de voorgeleiding zelfs tot 23.59 uur plaatsvinden. De rechtbank in Duitsland moet beslissen of de 55-jarige Puigdemont in detentie blijft en waarom hij wordt vastgehouden. De rechtbank controleert ook zijn identiteit.

Puigdemont was zondag op de terugreis van Finland naar België bij een wegrestaurant aan de A7 in Sleeswijk-Holstein gearresteerd. Vervolgens werd hij overgebracht naar de gevangenis in Neumünster. Hij werd opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel.

Duitsland zei dat beslissingen over het al dan niet uitleveren van de voormalige Catalaanse leider nu in handen is van de regionale rechtbank in Sleeswijk-Holstein.

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert benadrukte dat de uitleveringszaak wordt behandeld volgens de „Duitse wetten en de bepalingen rond Europese arrestatiebevelen” en dat de Catalaanse kwestie alleen in het kader van de Spaanse wetgeving kan worden opgelost.

„Spanje is een democratische rechtsstaat en het blijft de overtuiging van de (Duitse) federale regering dat het Catalonië-conflict moet worden opgelost binnen het Spaanse juridische en constitutionele kader”, voegde hij daaraan toe.