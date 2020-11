Voorgangers VS roepen op tot gebed voor Joe Biden

De Amerikaanse baptistenpredikant Robert Jeffress gaat een serie preken houden over de vraag hoe om te gaan met het beleid van de nieuwgekozen Democratische president Joe Biden. Op billboards langs de snelweg laat hij dat de bevolking van zijn woonplaats Dallas in de staat Texas weten.

Jeffress zelf worstelt met die vraag. Als vriend van president Trump en lid van diens raad van evangelicals, is de verkiezing van Biden voor hem een enorme teleurstelling. Trump is voor hem nog steeds „de meest gelovige president uit de Amerikaanse geschiedenis.”

Maar áls Biden president wordt –uit die woorden blijkt dat Jeffress nog steeds aan de eerlijkheid van de verkiezingsuitslag twijfelt– dan moeten de christenen voor hem bidden. „Christenen hebben dezelfde verantwoordelijkheid voor hem als voor president Trump. Ze moeten het goede in het beleid van Biden steunen en het verkeerde veroordelen. Maar ze hebben zeker de opdracht voor de president te bidden.”

Jefrress is niet de enige evangelical die moeite met het verkiezingsresultaat heeft. Acht op de tien witte evangelicals heeft zijn stem aan Trump gegeven. Voor de president vormt deze groep, 23 procent van alle kiezers in de VS, nog altijd een solide basis van zijn achterban. Het feit dat Trump heeft verloren, kunnen de meeste evangelicals eigenlijk voorlopig nog niet accepteren. Jack Graham, predikant van de Prestonwood Baptist Church in Plano, zei zaterdag dat Trump de winnaar is van de verkiezingen maar „door een spel van leugen en bedrog van de troon is gestoten.”

De ‘hofprediker’ van Trump, de welvaartsevangeliste Paula White, liet zondag blijken nog steeds overtuigd te zijn dat Biden het onderspit zal delven. Vorige week woensdagavond zei ze in een gebedsdienst in het Witte Huis dat Trumps overwinning eraan kwam. Volgens haar waren de engelen in aantocht om de president te helpen.

De vooraanstaande baptist en opinieleider dr. Albert Mohler maande vorige week voorzichtiger te zijn met suggesties dat er verkiezingsfraude is gepleegd. „Het uitspreken van beschuldigingen van kiezersfraude, zonder daarbij bewijs in te brengen, is gevaarlijk voor Amerika als natie.”

Dat neemt niet weg dat Mohler bezorgd is over het beleid van het Democratisch duo. Nadat bekend werd dat Biden de winnaar is, sprak hij de hoop uit dat de Republikeinen de meerderheid behouden in de Senaat. „Dan is er evenwicht tussen de macht van het Witte Huis en van de senatoren en kunnen slechte plannen van de president worden tegengehouden.” In een reactie tegenover de media gaf hij wel aan „nog erg te moeten wennen aan een regering van Biden en Harris.”

Belachelijk

Sinds zaterdag bekend werd dat Biden de winnaar is, onthouden de meeste evangelicals zich van het uitspreken van hun steun aan Trump. Een van de weinigen die dat nog wel deed was de 84-jarige welvaartsprediker Kenneth Copeland. Hij maakte Biden belachelijk in een preek, die ook via internet werd uitgezonden. Maar het gros van de evangelicals neemt Copeland niet serieus.

Franklin Graham, zoon van de bekende evangelist Billy Graham, riep zondag zijn hoorders op zich achter de nieuwe president te scharen, of dit nu Biden of Trump is. Een dag nadat Biden de overwinning had opgeëist, zei Graham nog „te bidden voor een transparant en eerlijk proces.”

Veruit de meeste voorgangers riepen zondag op te bidden voor de nieuwe president. De voorzitter van de Zuidelijke Baptisten, J. D. Greear twitterde: „Laten we samen bidden voor Joe Biden en ons land. Bid om wijsheid, rechtvaardigheid en waarheid. Ik bid voor zijn welslagen in de dingen die goed en rechtvaardig zijn.” Ronnie Floyd, de voorzitter van het uitvoerend comité van de Zuidelijke Baptisten schreef: „Ik roep iedereen op te gehoorzamen aan het Bijbels gebod dat we iedere dag moeten bidden voor de overheid. Alleen God kan de diepe kloof in de Amerikaanse samenleving helen en daar moeten we om bidden.”