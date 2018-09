Voorbereidingen voor nieuwe top Korea’s

Een delegatie hoge Zuid-Koreaanse functionarissen is woensdag in Noord-Korea aangekomen om daar voorbereidingen te treffen voor een nieuwe ontmoeting van de leiders van beide landen. Dat gebeurt nadat de gesprekken over het beëindigen van het nucleaire programma van Pyongyang met de VS vastliepen.

Het is de bedoeling dat de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un deze maand voor een derde keer met elkaar praten. De Zuid-Koreanen hopen dat hun bezoek woensdag ook een positief effect heeft op de onderhandelingen met de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump en Kim ontmoetten elkaar in juni in Singapore en bereikten een akkoord over denuclearisering van het Koreaanse schiereiland. De gesprekken liepen vast nadat Trump een bezoek van zijn minister van Buitenlandse Zaken aan Pyongyang afzegde.