„Voorbereiders actie tegen Macron opgepakt”

De Franse politie heeft dinsdag zes mensen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op president Emmanuel Macron. Dat meldt de zender BFMTV op basis van bronnen rond het onderzoek.

Volgens de zender zijn de verdachten aangehouden in de oostelijke departementen Moselle en Isère en in Bretagne in het westen van Frankrijk. Bronnen bij de inlichtingendienst DGSI zeiden dat de verdachten zich in extreemrechtse kringen ophielden. Het plan voor actie tegen Macron zou in een beginstadium verkeren.