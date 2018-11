Voorbereiders aanslag tegen Macron opgepakt

De Franse politie heeft dinsdag zes mensen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag op president Emmanuel Macron. Franse media meldden op basis van bronnen rond het onderzoek dat de verdachten zich in extreemrechtse kringen ophielden.

De verdachten zijn aangehouden in de oostelijke departementen Moselle en Isère en in Bretagne in het westen van Frankrijk. Bronnen bij de inlichtingendienst DGSI zeiden dat de arrestanten tussen de 22 en 62 jaar oud zijn. Het gaat om vijf mannen en een vrouw. De zender BFMTV meldde dat een vuurwapen en granaten in beslag zijn genomen.

Het plan voor actie tegen Macron zou in een beginstadium verkeren. De Franse president waarschuwde zondag nog in een interview dat rechts-extremistische bewegingen in Europa een bedreiging voor de stabiliteit vormen.