Voorarrest ex-marinier VS in Rusland verlengd

De Amerikaanse ex-marinier die in Rusland op verdenking van spionage vastzit, zei vrijdag voor de rechtbank dat zijn zaak politiek gemotiveerd is. Hij gelooft dat Rusland hem vervolgt als wraak voor Amerikaanse sancties, meldden Russische persbureaus.

De rechtbank in Moskou verlengde de voorlopige hechtenis van Paul Whelan tot eind augustus, aldus Interfax, TASS en RIA. Whelan, die een Amerikaans, Brits, Canadees en Iers paspoort heeft, werd op 28 december in een hotelkamer in Moskou aangehouden en beschuldigd van spionage, een aanklacht die hij ontkent. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

Whelan had ook tegen de rechtbank gezegd te worden bedreigd en vernederd door een medewerker van de Russische veiligheidsdienst, die zijn zaak onderzoekt. Hij heeft de rechtbank gevraagd de man van zijn zaak te halen. De Amerikaanse ambassade in Moskou zei "buitengewoon verontrust" te zijn over dit bericht.