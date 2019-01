Vooral zwarten in VS getroffen door shutdown

Zwarte Amerikanen worden onevenredig getroffen door de zogeheten shutdown, de sluiting van de Amerikaanse overheid. Afro-Amerikanen vormen 12 procent van de Amerikaanse bevolking, maar 18 procent van de federale ambtenaren.

De oorzaak van de scheve verdeling is dat de overheid zich strikt aan anti-discriminatieregels moet houden, terwijl de publieke sector nog altijd liever voor witte werknemers kiest. De goedbetaalde publieke sector heeft er aan de andere kant voor gezorgd dat meer zwarte Amerikanen tot de middenklasse behoren.

Vooral rondom Washington bevindt zich de grootste concentratie zwarte Amerikanen in de middenklasse. Door de grote verschillen in rijkdom tussen wit en zwart is het voor de Afro-Amerikanen veel moeilijker om langdurig zonder inkomen te zitten. Zwarten hebben gemiddeld 1700 dollar (1500 euro) op de bank staan, terwijl het gemiddelde vermogen van witte Amerikanen 116.000 dollar is, blijkt uit onderzoek.