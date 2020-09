Vooral twintigers besmet in nieuwe Belgische coronagolf

De nieuwe golf van besmettingen met het coronavirus die België doormaakt, treft vooral twintigers. Ook tieners en in minder mate dertigers lopen het virus veel op. Andere leeftijdsgroepen blijven voorlopig relatief buiten schot, meldt gezondheidsinstituut Sciensano.

Dat de ziekenhuizen het nog niet druk hebben met coronapatiënten en er ook nog weinig mensen aan het virus bezwijken, schrijven deskundigen toe aan de jonge leeftijd van het gros van de zieken. Maar in Frankrijk en Spanje begon de nieuwe stijging ook zo en sloeg het virus vervolgens over naar ouderen, waarschuwen vooraanstaande Belgische virologen als Marc van Ranst en Steven Van Gucht.

Het virus grijpt in België al een week of twee weer steeds sneller om zich heen. Dagelijks kwamen er vorige week gemiddeld 746 besmettingen bij. Dat is een stijging van 51 procent vergeleken met de week ervoor.