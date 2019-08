Vooraanstaand oppositielid opgepakt in Moskou

De Russische politie heeft een vooraanstaand activiste uit de oppositie in de hoofdstad Moskou, de advocate Ljoebov Sobol, opgepakt. Ze is uit een taxi gehaald toen ze naar een protestmars wilde gaan. Voor de betoging van zaterdag is geen toestemming verleend.

Het protest is net als eerdere betogingen gericht tegen de organisatie van de komende gemeenteraadsverkiezingen waarbij tegenstanders van de regering Poetin zijn uitgesloten. Sobol, een bondgenoot van de vastzittende oppositieleider Aleksej Navalni, is een van de politici in Moskou die aan gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen, maar dat niet mag.