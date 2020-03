Voor tweede keer iemand van hiv genezen

Een 40-jarige man uit Londen is de tweede patiënt in de wereld die van een besmetting met het hiv-virus is genezen. Dat meldde de BBC dinsdag.

De man werd vanwege kanker met een stamceltherapie behandeld en die genas hem meteen van hiv. In 2011 genas Thimothy Brown in een kliniek in Berlijn na een vergelijkbare therapie als eerste mens ter wereld van een hiv-besmetting.

Volgens onderzoekers van de universiteit van Cambridge is de therapie niet geschikt voor de miljoenen mensen die hiv hebben en pillen slikken. Het is een agressieve en hoog riskante behandeling die is gericht op genezing van een bepaalde kanker.