Voor tweede dag op rij protest in Polen om inperking abortus

In Polen zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de nieuwe beperking van abortus. Veelal jonge vrouwen zijn tegen het oordeel van het Poolse Constitutioneel Hof dat deze week bepaalde dat abortus ook niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind.

Duizenden mensen deden mee aan een betoging in de Poolse hoofdstad Warschau en ook in andere steden, zoals Poznań, Wrocław en Krakau in het westen en zuiden van het land, werd volgens de BBC gedemonstreerd. Dat terwijl bijeenkomsten van meer dan tien personen officieel zijn verboden vanwege het coronavirus.

Demonstranten stonden opnieuw bij het huis van vicepremier Jaroslaw Kaczynski, de leider van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), waar donderdag de betogers botsten met de politie. Ze hadden borden bij zich met teksten als ‘Dit is oorlog’ en ‘U heeft bloed aan uw handen’.

In de havenstad Gdynia nam de 34-jarige Magda deel aan een demonstratie. „Vrouwen worden in dit land niet gerespecteerd. Niemand luistert naar ons”, zegt ze tegen de lokale televisie.

De nieuwe beperking maakt abortus vrijwel geheel verboden in het overwegend rooms-katholieke land. Uitzonderingen worden nog wel gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder zou betekenen of als het ongeboren kind het gevolg is van incest of van verkrachting. De Poolse grondwet stelt dat het leven van iedereen moet worden beschermd.