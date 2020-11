Voor tweede dag op rij daalt aantal nieuwe Duitse coronagevallen

Voor de tweede dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland gedaald. In de afgelopen 24 uur zijn 13.363 nieuwe gevallen geregistreerd. Zondag ging het nog om 16.017 nieuwe besmettingen en de dag daarvoor 23.339, het hoogste aantal in één dag tot nu toe.

Het Duitse gezondheidsinstituut Robert Koch Instituut (RKI) meldt dat het totale aantal besmettingen in Duitsland is opgelopen tot bijna 672.000. In het afgelopen etmaal zijn nog eens 63 sterfgevallen gemeld. Het dodental komt daarmee uit op 11.352.