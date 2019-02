„Voor ondernemers is brexit al over 8 dagen”

Voor een hoop ondernemers is de eventuele brexit niet zoals op de politieke agenda op 29 maart, maar al over acht dagen. Dit heeft de voorzitter van de Britse werkgeversorganisatie en fabrikantenlobby EEF (Engineering, Employers’ Federation), Stephen Phipson, gezegd.

Phipson wijst erop dat in de internationale handel en productie veel zaken worden verscheept. En voor een scheepslading die uit het Verre Oosten naar Engeland wordt gevaren, moet voor de tocht begint bekend zijn waar Groot-Brittannië staat in de internationale handel. „Voor een heleboel ondernemingen is de brexit niet over 50 dagen maar over 8 dagen”, want dan varen de eerste schepen uit die na 29 maart in Engeland aankomen.

Andersom is het hetzelfde verhaal. Het is voor Britse ondernemers risicovol om na volgende week vrijdag goederen te verschepen naar het zuidoosten van Azië, als de positie van hun land niet bekend is. Het schip komt dan na een eventuele no-dealbrexit aan op zijn bestemming.

Phipson waarschuwde namens zijn vereniging van 20.000 ondernemingen waar in totaal een miljoen mensen werken, dat het land honderdduizenden banen dreigt te verliezen door de snel naderende no-dealbrexit.