Voor het eerst ruim 15.000 nieuwe coronabesmettingen in Tsjechië

Tsjechië heeft voor het eerst de grens van meer dan 15.000 nieuwe coronabesmettingen per dag overschreden. Zaterdag meldden de gezondheidsautoriteiten in Praag een nieuw record met 15.252 nieuwe gevallen binnen 24 uur.

Het totale aantal besmettingen sinds het uitbreken van de pandemie is volgens gegevens van het ministerie van Volksgezondheid gestegen tot meer dan 238.000. In totaal zijn 1971 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus in Tsjechië, dat 10,7 miljoen inwoners telt.

In relatie tot het aantal inwoners kampt Tsjechië met de sterkste toename van nieuwe coronabesmettingen in de Europese Unie. Daarom gelden er sinds anderhalve week uitgebreide uitgaansbeperkingen. De meeste winkels zijn gesloten.

Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) ligt het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in Tsjechië aanzienlijk hoger dan in alle andere EU-landen.