Voor het eerst minder coronapatiënten op ic’s in Frankrijk

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Frankrijk liggen er minder mensen op de intensive care dan de voorgaande dag. Op de ic’s liggen nu 7066 patiënten. Woensdag waren dat er 7148. In totaal liggen er 30.767 mensen in ziekenhuizen als gevolg van de longaandoening die het virus veroorzaakt. Het dodental is donderdag verder gestegen, van 10.869 naar 12.210.

Net als in Italië en Groot-Brittannië overweegt de Franse regering de strenge lockdown in het land te verlengen om de verspreiding van het virus in te dammen.

Het virus, dat eind december in China opdook, is over de hele wereld verspreid en heeft zeker anderhalf miljoen mensen besmet. Meer dan 92.000 patiënten zijn aan de gevolgen ervan overleden.