Voor het eerst in maanden geen coronadoden gemeld in Australië

Australië heeft voor de eerste keer in ruim twee maanden geen melding gemaakt van nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Ook lijkt het virus minder snel om zich heen te grijpen dan de afgelopen maanden. Daardoor kon ook de strenge lockdown in miljoenenstad Melbourne worden versoepeld.

De autoriteiten in Australië hebben de afgelopen 24 uur melding gemaakt van 50 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er relatief weinig. De overheid maakte eind juli en begin augustus herhaaldelijk melding van meer dan 700 besmettingen in een dag tijd. Sinds 13 juli steeg ook het dodental iedere dag.

Het grootste deel van de in totaal bijna 27.000 coronabesmettingen is vastgesteld in deelstaat Victoria, waar Melbourne de hoofdstad van is. In de tweede stad van Australië is een strenge lockdown van kracht, die deze week een beetje wordt versoepeld.

Zo gaat de avondklok later in. Ook is de periode die mensen buiten mogen doorbrengen om te bewegen verdubbeld van één naar twee uur.