Voor het eerst in maanden geen besmetting binnen Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft donderdag vier nieuwe coronabesmettingen gemeld en geen daarvan is binnen de landsgrenzen ontstaan. De vier besmettingen werden allemaal op luchthavens vastgesteld, meldden Zuid-Koreaanse media. Het is voor het eerst in 75 dagen dat er geen binnenlandse besmetting is gemeld.

De Britse gerenommeerde arts Karol Sikora noemt het nieuws op Twitter „misschien wel het belangrijkste van de week” en „een enorme impuls voor de langdurige immuniteit.”

In totaal raakten in het Aziatische land bijna 11.000 mensen besmet met het coronavirus. Zeker 247 stierven aan de gevolgen. De regio rond de stad Daegu werd het hardst getroffen.