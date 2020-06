Voor het eerst in maand weer coronadode in Australië

In Australië is woensdag voor het eerst in een maand tijd een dode als gevolg van het coronavirus gemeld. Volgens de autoriteiten stierf een 80-jarige man in de staat Victoria aan het longvirus.

In Victoria werden de coronamaatregelen net als in de rest van Australië onlangs versoepeld, maar nadat recentelijk nieuwe infecties opdoken zijn er weer beperkingen ingesteld. Zo mogen gezinnen voorlopig maximaal vijf personen op bezoek hebben en mogen er buiten niet meer dan tien mensen bijeenkomen.

Woensdag meldden de autoriteiten twintig nieuwe infecties te hebben geregistreerd in Victoria. De regering vermoedt dat de huidige toename van het aantal infecties is veroorzaakt door familiebijeenkomsten.

De staat, waar ook miljoenenstad Melbourne in ligt, is met bijna 1900 bekende besmettingen goed voor ongeveer een kwart van alle vastgestelde Australische virusgevallen. Het dodental in het land staat op 103.