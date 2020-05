Voor het eerst in jaren lanceren VS zelf astronauten

Twee Amerikaanse astronauten moeten woensdag vertrekken naar het ruimtestation ISS. Ze worden gelanceerd vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. Het is de eerste keer dat een commercieel bedrijf een bemande ruimtevlucht uitvoert. Het is bovendien de eerste keer in negen jaar dat de Verenigde Staten zelf weer mensen in een baan rond de aarde brengen. De laatste jaren waren de Amerikanen afhankelijk van Rusland.

De lancering staat gepland voor 22.33 uur Nederlandse tijd. Als de weersomstandigheden roet in het eten gooien, is de volgende kans op zaterdag.

De twee astronauten aan boord zijn Douglas Hurley (53) en Bob Behnken (49). Hurley was de piloot die voor het laatst een spaceshuttle aan de grond zette, de Atlantis in juli 2011. Behnken verbleef in 2008 en in 2010 in het ISS en voerde toen zes ruimtewandelingen uit.

Het vaartuig van Hurley en Behnken heet de Crew Dragon. Hij is gebouwd door SpaceX, het bedrijf van zakenman Elon Musk. De capsule wordt niet met knoppen en schakelaars bediend, maar met schermen die op tabletcomputers lijken. De Dragons worden al een paar jaar gebruikt om onbemand het ISS te bevoorraden. In januari liet SpaceX bewust een (onbemande) lancering van het vaartuig mislukken, om te kijken of een bemanning in geval van nood veilig terug naar de aarde kan worden gebracht. Dat lukte. Het was de laatste test voor de lancering van woensdag.

Over een paar jaar willen de Verenigde Staten weer mensen naar de maan en terug brengen. Daarvoor wordt een ander vaartuig ontwikkeld, de Orion.