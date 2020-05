Voor het eerst in drie maanden spreekt paus vanaf zijn balkon

Paus Franciscus heeft voor het eerst in drie maanden vanaf zijn balkon aan het Sint Pietersplein in Rome volgelingen toegesproken. Enkele honderden gelovigen hoorden hem op eerste pinksterdag onder andere opmerkingen maken over versoepelingen van de coronamaatregelen die landen invoeren.

Mensen zijn belangrijker dan de economie, verklaarde de kerkvorst, waarschuwend dat landen de coronateugels niet te vroeg moeten laten vieren. „Mensen genezen, niet geld sparen om de economie te helpen, mensen genezen, die belangrijker zijn dan de economie.”

De paus noemde geen namen van landen. Overigens was het aan de versoepelingen die Italië invoerde te danken dat Franciscus weer een, zij het bescheiden, publiek kon toespreken. De laatste keer dat hij gelovigen vanaf het balkon toesprak was op 1 maart.