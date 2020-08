Voor het eerst geen coronadoden in Portugal sinds half maart

In Portugal is de afgelopen 24 uur niemand overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Dat is voor het eerst sinds half maart, toen de lockdown van kracht werd in het land. Ook het aantal nieuwe infectiegevallen (106) was het laagst in drie maanden.

„Het was heel moeilijk de laatste tijd. We zijn blij dat dit nu is gebeurd”, zei de minister van Volksgezondheid António Sales. „Ik wil deze hoopvolle boodschap graag afgeven bij de Portugezen, maar vraag hun ook ons te helpen deze aantallen te handhaven”.

In Portugal zijn tot dusver 51.569 coronabesmettingen geregistreerd. Met name enkele buitenwijken van Lissabon gelden nog als geïsoleerd risicogebied. In totaal zijn 1738 personen overleden aan Covid-19.