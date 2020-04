Voor het eerst delegatie van de Taliban in Kabul

Voor het eerst sinds de Taliban in 2001 uit de Afghaanse hoofdstad werden verdreven, is er een officiële delegatie van deze soennitische extremisten naar Kabul gekomen. Drie afgezanten van de Taliban hebben onder toeziend oog van waarnemers van het Rode Kruis in Kabul met regeringsfunctionarissen onderhandeld over de uitwisseling van gevangenen, zei een regeringswoordvoerder woensdag.

Hij zei niet of de twee partijen het ergens over eens waren geworden. Over de voorgenomen gevangenenruil heerst al weken onenigheid. Het zou de start moeten worden van een toenadering tussen de Taliban en de regering. Die zou dan moeten leiden tot een bestand en een vredesregeling. Dat was het uitgangspunt in een akkoord dat de Verenigde Staten in februari met de Taliban sloten. De Afghaanse regering voelde er echter niets voor om zoveel gevangenen plotseling te laten gaan zonder garanties van de Taliban.

De Taliban zijn overwegend leden van de stam van de Pathanen uit het oosten en zuiden van het land. Ze voerden vijf jaar een schrikbewind in het grootste deel van Afghanistan tot een Amerikaanse invasie het regime ten val bracht. Sindsdien pogen ze met geweld de macht te heroveren. Het is voor de VS de langste oorlog ooit.