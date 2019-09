Voor- en tegenstanders Al-Sisi de straat op

Een week na de protesten tegen de regering in Egypte zijn tegenstanders en aanhangers van president Abdel Fattah al-Sisi vrijdag weer de straat op gegaan om te demonstreren. In de steden Gizeh bij Caïro en Kina bij Luxor waren volgens de veiligheidsdiensten kleine protesten. Tegelijkertijd demonstreerden honderden aanhangers van Al-Sisi in het oosten van Caïro.

Video’s op sociale media tonen kleine protesten waarbij de deelnemers Al-Sisi van corruptie beschuldigen en zijn vertrek eisen. De politie gebruikte traangas en rubberen kogels om de protesten tot een einde te brengen. Bij een oorlogsmonument in Caïro verzamelden zich aanhangers van Al-Sisi. Ze zwaaiden met Egyptische vlaggen en toonden borden met de foto van de president, zo was te zien op de staatstelevisie. Critici hadden de regering beschuldigd van het organiseren van deze bijeenkomst en het omkopen van de bevolking met geld of voedsel om protesten te voorkomen.

In de aanloop naar mogelijke protesten waren vrijdag de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Verschillende metrostations bleven gesloten, straten rond het centrale Tahrirplein werden afgesloten en voetgangers moesten zich identificeren.

In 2011 vonden er massale protesten plaats op het Tahrirplein in Caïro, die leidden tot het aftreden van president Husni Mubarak. Sinds het aantreden van Al-Sisi in 2014 zijn er nauwelijks openbare protesten tegen de politieke leiding geweest. De vrijheid van meningsuiting en vergadering is in Egypte ernstig beperkt. Al-Sisi heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat protesten het land in chaos zouden storten.