Voor eerst in weken minder coronapatiënten in ziekenhuizen België

Voor het eerst in bijna twee maanden is in België het aantal ziekenhuispatiënten met Covid-19 deze week gedaald. De gezondheidsdiensten registreerden woensdag 7405 coronapatiënten in het ziekenhuis, 82 minder dan de dag ervoor. Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen nam wel toe, van 1353 naar 1412.

De maximale capaciteit op de ic’s bedraagt 2000 bedden. Om de druk op die afdelingen te verminderen, worden patiënten over het land verspreid en ook naar Duitsland overgebracht.

Volgens viroloog Marc van Ranst is België „op het goede pad om de epidemische curve naar beneden te krijgen”. In de week van 26 oktober tot en met 1 november werden gemiddeld 14.092 besmettingen per dag genoteerd. Dat is een daling van 6 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal zijn er in België bijna een half miljoen mensen positief getest.

Het aantal sterfgevallen is vorige week ruim verdubbeld tot gemiddeld 147 per dag ten opzichte van de 71 overlijdens als gevolg van Covid-19 de week ervoor. Sinds het begin van de uitbraak zijn 12.331 mensen in België aan het virus bezweken.