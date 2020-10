Voor blasfemie veroordeelde Pakistaanse christen mag dodencel uit

Een gerechtshof in Pakistan heeft in hoger beroep een christen die al meer dan zes jaar in een dodencel zat vrijgesproken van godslastering. Het is na de bekende Asia Bibi in 2018 de tweede keer dat iemand wordt vrijgesproken van blasfemie in het islamitische land.

Stratenveger Sawan Masih uit Lahore komt naar verwachting snel vrij. Zijn familie is na bedreigingen ondergedoken.

Het hoofd van een centrum dat christenen verdacht van godslastering bijstaat, noemde de uitspraak van het hof in Lahore "gedurfd". Volgens hem lopen er nog zeker twaalf beroepszaken van mensen die ter dood zijn veroordeeld voor blasfemie.

Blasfemie ligt zeer gevoelig in Pakistan. Wie ervan wordt beschuldigd kan doelwit worden van woedende menigten, wat soms tot de dood van de beschuldigde leidt.