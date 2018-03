„Voor 2 miljoen kinderen dreigt hongerdood”

Meer dan twee miljoen kinderen in de Democratische Republiek Congo worden bedreigd door de hongerdood. Zij hebben onmiddellijk hulp nodig, waarschuwden de Verenigde Naties vrijdag.

Een hoge VN-gezant ontmoet volgende week donors in het land, waar de situatie in veel gebieden steeds ernstiger wordt. „We hebben een zware verantwoordelijkheid in de DRC. We moeten nu doorpakken”, zei een woordvoerder in Genève.

Vooral de regio Kasai is zwaar getroffen. Daar dreigt hongersnood voor 300.000 kinderen.

In Congo woedt al twee jaar een oorlog tussen het regeringsleger en rebellerende troepen. Daardoor zijn 1,5 miljoen mensen dakloos geworden, onder wie een groot aantal kinderen.