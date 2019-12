Vonnis verdeelt Suriname tot op het bot

Het vonnis van twintig jaar gevangenisstraf dat vrijdag tegen de Surinaamse ex-dictator en huidige president Desi Bouterse (74) is uitgesproken, heeft voor twee kampen in Suriname gezorgd.

De rechterlijke uitspraak leidde tot een explosie van opluchting en vreugde bij zijn tegenstanders, maar tot verbijstering en ongeloof bij zijn aanhang. De Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse zegt het vonnis niet te zullen respecteren en laat waarschuwende geluiden horen.

Dankzij de perfect geoliede organisatie van de NDP, waarvan Bouterse voorzitter is, reden zaterdagavond laat zo’n 70 bussen met naar schatting 1500 aanhangers van de president naar de ruim 50 kilometer van de hoofdstad Paramaribo gelegen Johan Adolf Pengel-luchthaven om hun leider een warm welkom te geven. Die keerde rond 02.00 uur terug van een staatsbezoek aan China. De president belegde direct een persconferentie en sprak zijn achterban toe.

Bouterse zei zelf niet wakker te liggen van het vonnis: „Als je het feit begaan hebt dan doet het je wat, maar als je het niet gedaan hebt, doet het je niets. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd.” Hij sloeg een andere toon aan dan prominente partijgenoten, die in de uren daarvoor dreigende taal hadden geuit. „Laat men ons niet dwingen dingen te doen die wij niet willen doen”, zei NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams. Volgens vicepresident Ashwin Adhin zal Bouterse nooit de gevangenis in gaan. „Als het hoger beroep niets uithaalt, dan kunnen we hem nog altijd amnestie of gratie verlenen. Want nu wordt hij het slachtoffer van een systeem en wil men een man kruisigen om met zijn bloed al de zonden van zich af te lossen.”

Amnestiewet

De NDP is van mening dat de Amnestiewet, die op initiatief van president Bouterse zelf op 5 april 2012 door het parlement werd aangenomen, nog altijd van kracht is. Volgens die wet kan Bouterse niet voor de moorden worden vervolgd, maar de Krijgsraad besloot echter deze wet naast zich neer te leggen en veroordeelde hem uiteindelijk toch.

De volledige oppositie steunt het vonnis. Maar de kans dat Bouterse daar consequenties aan verbindt en voor 25 mei 2020 aftreedt, als er verkiezingen worden gehouden, is nihil. Sterker nog, niets staat Bouterse in de weg om voor een derde termijn te gaan.

Volgens de Surinaamse wet mag iedereen die niet achter de tralies zit, een politieke functie bekleden. De NDP is ervan overtuigd dat de veroordeling de populariteit van Bouterse zal vergroten. Die extra steun zal hij hard nodig hebben om zijn flink geschonden imago, na negen jaar wanbeleid waarin hij Suriname tot de bedelstaf heeft gebracht, weer wat op te vijzelen.

Genadeklap

De oppositie is echter van mening dat het vonnis de genadekap voor Bouterse is en dat zijn NDP de absolute meerderheid in het parlement zal verliezen. Toch blijven felle reacties vooralsnog uit.

Ronnie Brunswijk, in het verleden de aartsvijand van Bouterse die hij tijdens de binnenlandse oorlog (1986-1992) letterlijk naar het leven stond, wil niet te veel woorden vuil maken aan de veroordeling. „Ik ga hiermee geen politiek spelen, maar als ik in zijn plaats was, zou ik de eer aan mezelf houden en opstappen als president”, aldus Brunswijk, die tegenwoordig met zijn partij Abop vanuit de oppositie ten strijde trekt tegen Bouterse.

