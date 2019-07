Von der Leyen zoekt steun Europees Parlement

Het Europees Parlement stemt over twee weken over de voordracht van de Duitse minister Ursula von der Leyen tot voorzzitter van de Europese Commissie. Zij was woensdag in het parlement in Straatsburg voor ontmoetingen met leden van haar eigen christendemocratische EVP en andere politici.

Von der Leyen heeft de absolute meerderheid van de Europarlementariërs nodig om de post te krijgen. Niet iedereen binnen de EVP is volgens ingewijden overtuigd van haar geschiktheid. De liberale Renewfractie kan in principe instemmen met de deal over de verdeling van topbanen. „We gaan haar kwaliteiten en voornemens aandachtig bekijken”, zei voorzitter Dacian Cioloș.

Bij de sociaaldemocraten heerst veel scepsis. De fractie gaat eerst intern vergaderen en zal Von der Leyen later haar visie op de toekomst laten ontvouwen. „Ze moet ons overtuigen. Momenteel staan we negatief tegenover haar voordracht”, aldus een woordvoerder.

Op de steun van de Groenen hoeft de Duitse niet te rekenen. Het is dus afwachten of ze op dinsdag 16 juli groen licht krijgt. Ze krijgt dan eerst de gelegenheid zich in het parlement in Straatsburg officieel te presenteren, waarna de fractieleiders zullen reageren. Daarna volgt de stemming.

De Italiaan David-Maria Sassoli is woensdag verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De 63-jarige oud-journalist volgt zijn landgenoot Antonio Tajani op. In de eerste stemronde kwam hij zeven stemmen tekort, maar in de tweede haalde hij met 345 van de 667 geldige stemmen de vereiste absolute meerderheid.

De sociaaldemocraat Sassoli is sinds 2009 een van de 751 Europarlementariërs. Hij is benoemd voor 2,5 jaar. Als onderdeel van de deal over Europese topfuncties hebben de EU-regeringsleiders en grote politieke groepen afgesproken dat de post de 2,5 jaar daarna naar de christendemocratische EVP gaat. Die grootste fractie had daarom nu geen kandidaat aangemeld, evenmin als de liberalen.