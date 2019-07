Von der Leyen wil helft vrouwen in Brussel

Ursula von der Leyen „zal zorgen” voor volledige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Commissie als zij tot voorzitter gekozen wordt. Het Europees Parlement stemt dinsdagavond over haar voordracht door de EU-leiders twee weken geleden. „Wij vrouwen maken de helft van de bevolking uit. We willen ons aandeel”, zei ze in het parlement, waar zij haar plannen voor de komende vijf jaar toelichtte.

De Duitse christendemocrate wees erop dat er 183 manlijke commissarissen zijn geweest en slechts 35 vrouwelijke. Ze zei niet te twijfelen om lidstaten die erop staan alleen een man te willen sturen daarop aan te spreken. Volgens ingewijden zou ze zwakkere portefeuilles willen geven aan landen die pertinent weigeren mee te werken aan een commissie met evenveel mannen als vrouwen.

Ze zei „ontzettend trots” te zijn dat er eindelijk een vrouw kandidaat is om voorzitter van de Europese Commissie te worden