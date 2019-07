Von der Leyen staat open voor uitstel brexit

De mogelijk nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, staat open voor een nieuw uitstel van de brexit als het Verenigd Koninkrijk daar om zou vragen. „Meer tijd geven moet mogelijk zijn als er een goede reden voor is”, zei ze in het Europees Parlement.

Het vertrek van de Britten uit de EU, dat eigenlijk op 29 maart had moeten plaatsvinden maar is uitgesteld tot 31 oktober, noemde ze „een serieus besluit dat we betreuren maar respecteren. Het Verenigd Koninkrijk zal altijd een bondgenoot blijven”, zei ze onder gejoel van Britse parlementariërs.

Door het eerdere uitstel van het Britse vertrek uit de EU moest het land meedoen aan de Europese verkiezingen eind mei en zijn 73 politici geïnstalleerd. De Brexit Party van Nigel Farage won met 29 de meeste zetels. De Liberal Democrats die tegen een brexit zijn, werden tweede en hebben 16 zetels. Door de onzekerheid over het vertrek van de Britten uit de EU is onduidelijk hoe lang zij in het EU-parlement zullen zitten.

De Britse Europarlementariërs stemmen dus ondanks het beoogde vertrek uit de EU dinsdagavond mee of Von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, wordt per 1 november. Volgens Farage wil Von der Leyen de Europese Unie in een soort communistische staat hervormen, zei hij in een debat na haar speech. „Mensen als u hebben mede de brexit veroorzaakt”.

De Duitse christendemocrate stond hierop op en zei dat ze met Groot-Brittannië wil samenwerken. „Ik denk dat we het zonder u kunnen, meneer Farage”.