Von der Leyen: komende maanden beslissend voor relatie met Londen

De komende maanden zijn beslissend voor de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, waarbij de EU in de onderhandelingen eensgezind haar belangen zal verdedigen. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat vrijdag in een gezamenlijk optreden met EU-president Charles Michel en parlementsvoorzitter David Sassoli in het Parlementarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement in Brussel.

„We willen een zo hecht mogelijke relatie met Groot-Brittannië”, zei het drietal over de situatie na de overgangsperiode eind dit jaar. Michel waarschuwde opnieuw dat hoe meer het Verenigd Koninkrijk van Europese standaarden en regels afwijkt, hoe minder het toegang zal krijgen tot de interne markt.

In de onderhandelingen zal blijken dat de 27 resterende lidstaten een unie vormen en zich niet uit elkaar laten spelen, aldus Michel. „Eendracht maakt macht”, verwoordde Von der Leyen het op de dag van het Britse vertrek.

EU-onderhandelaar Michel Barnier presenteert maandag het mandaat dat de Europese Commissie in gedachten heeft voor de gesprekken met Londen. De EU-landen nemen daar naar verwachting op 25 februari een besluit over. De onderhandelingen over de toekomstige (handels)relatie kunnen snel daarna van start gaan.