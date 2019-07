Von der Leyen doet toezeggingen

Ursula von der Leyen, de kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, heeft partijleiders in het Europees Parlement een reeks schriftelijke toezeggingen gedaan in de hoop hun steun te krijgen. Die heeft ze vooral van de sociaaldemocraten nodig om bij de stemming over haar voordracht dinsdagavond een absolute meerderheid te krijgen. Alleen de steun van haar eigen Europese Volkspartij is zeker.

De Duitse christendemocrate heeft als hoogste prioriteit een klimaatneutraal Europa in 2050. Ze wil deze ambitie binnen de eerste 100 dagen van haar bestuur in wetgeving gieten, schrijft ze. Ze belooft zich in te zetten voor een reductie van de CO2-uitstoot van 55 procent in 2030 in vergelijking met 1990. Ook wil ze een CO2-heffing introduceren.

Von der Leyen staat achter een minimumloon en een werkloosheidsuitkering in alle EU-landen. Er moeten vrouwenquota komen voor topfuncties in bedrijven en ze wil bestaande flexibiliteit binnen de begrotingsregels aanwenden om economische groei te stimuleren.

Ze wil daarnaast meer doen aan de eerbiediging van de rechtsstaat in de EU door een mechanisme in te voeren waarbij lidstaten „objectief” worden gemonitord. Het EU-parlement zou een grotere rol daarin moeten krijgen.

Het migratiebeleid, inclusief de al lang beoogde hervorming van de asielprocedures in de EU, is volgens ’VDL’ toe aan een „frisse start”. De georganiseerde mensensmokkel en -handel moet ontmanteld worden. Dan kan ook worden ingezet op legale migratie, om de mensen met de vaardigheden en talenten die de EU nodig heeft binnen te kunnen halen.