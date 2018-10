Volle lijnbus rijdt zonder chauffeur bos in

Een stuurloze lijnbus vol passagiers is in het Duitse Gießen een steile helling afgerold om 150 meter verder in het struikgewas van een bos tot stilstand te komen. Drie inzittenden raakten lichtgewond. Volgens de politie in de Duitse deelstaat Hessen waren de gevolgen veel ernstiger geweest als de bus een grote boom had geraakt.

De chauffeur had de bus stilgezet op de helling omdat hij aan de buitenkant van de bus een defect wilde verhelpen. Terwijl hij daarmee bezig was, schoot de bus van de rem en begon te rollen. De 51-jarige man probeerde nog aan boord te springen, maar viel en raakte gewond aan zijn schouder.